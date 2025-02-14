Росія атакувала ЧАЕС: чи є радіаційна загроза для Києва

Що насправді може становити загрозу для аварійного реактора і до чого тут "Іскандери".

Росія здійснила чергову терористичну атаку на один з найнебезпечніших об’єктів у Європі – саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. Ударний дрон із фугасною бойовою частиною пробив дах укриття, де після вибуху спалахнула пожежа.

Як повідомили в ДСНС України, вогонь загасили, а рівень радіації всередині та зовні навколо реактора залишається у межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

Конструкція саркофагу зазнала ушкоджень, а демонтажем зруйнованих частин займаються верхолази. Наразі невідомо, скільки потрібно часу на його відновлення.

Такий вигляд тепер має укриття реактора / Фото: ЧАЕС

Примітно, що ворог здійснив напад на об’єкт у день відкриття безпекової конференції в Мюнхені, куди приїхали представники провідних держав світу, тим самим підтвердивши, що з безпекою у світі – великі проблеми, якщо під боком маєш такого божевільного сусіда.

Чи є загроза для Києва

Тим часом у Києві люди з тривогою слідкують за новинами з зони відчуження, адже всі пам’ятають, якого лиха завдала аварія на Чорнобильській АЕС 1986 року.

На місці влучання була пожежа / Фото: ЧАЕС

Еколог Олександр Соколенко запевняє, що не варто боятися загроз від радіації, тим більше, що за інформацією ДСНС. радіаційний фон залишається у межах норми.

"Відомо, що "Шахед" влучив у металевий дах об’єкту укриття – пробив його, зробивши чималу дірку. Я не думаю, що пошкоджений дах конструкції становить якусь серйозну радіаційну загрозу для Києва та його мешканців, адже четвертий енергоблок ЧАЕС простояв без саркофагу багато років, і ніхто від цього не помер. Найбільш небезпечні елементи, які були в реакторі, розпалися ще в перші роки після аварії. Чим більше років проходить, тим менша небезпека від палива, яке там зберігається, та й загалом навколо самої станції", – розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Радіаційний пил під саркофагом

Журналісти ТСН.ua пригадують, як 2020 року відвідували об’єкт укриття і заходили до зону поряд з реактором. Тоді для відвідин об’єкту представникам ЗМІ видавали захисний одяг, маску та взуття.

Цікаво, що працівники станції попереджали, щоб відвідувачі були уважні і не губили речі на підлогу – шапку, рукавиці або мобільний телефон, бо після цього їх потрібно буде очищати або ж і зовсім утилізувати.

Враховуючи це, можна собі уявити, скільки радіаційного пилу піднялося з підлоги та з конструкцій реактора після влучання "Шахеда" в дах укриття.

"Ймовірно, це було просто регламентне попередження від працівників станції – такі правила. Якщо ж радіаційний пил і піднявся навколо реактора після вибуху, то за межі приміщення він не вийшов", – каже Олександр Соколенко.

Про це зазначають і в СБУ: "Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано".

Такий вигляд мала споруда реактора під саркофагом / Фото: ТСН.ua

Більша загроза від ракет

Олександр Соколенко додає, що сам факт атаки російського дрона по такому небезпечному об’єкту ще раз підтверджує безумство Росії, яка наважується на подібні кроки.

"Важко оцінити характер ушкоджень, яких було завдано об’єкту укриття над реактором, я не фахівець з цих питань. Але гадаю, що одним "Шахедом", навіть з фугасним зарядом, не можна завдати ураження реактору, щоб спричинити якусь масштабну катастрофу. Інша справа, якщо б це була масована ракетна атака, і ворог цілився не в дах, а в енергоблок. Тоді б це спричинило страшні наслідки, і не лише для України, а й для самої Росії. Для такої атаки треба щонайменше кілька десятків "Іскандерів" і бути абсолютним божевільним, щоб подібне зробити", – зазначає Олександр Соколенко.

Уламки дрона, який атакував ЧАЕС / Фото: СБУ

ЧАЕС атакував дрон "Герань-2"

Тим часом в СБУ повідомили, що окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе "Герань-2" типу "Шахед".

"Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною і серійним номером. Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, окупанти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту. Внаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття, постраждалих серед працівників станції немає", – повідомили ТСН.ua у пресслужбі СБУ.

Там додають, що наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину РФ і притягнення винних до відповідальності. Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Раніше ТСН.ua розповідав, як у Путіна прокоментували атаку дрона на Чорнобильську АЕС.

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