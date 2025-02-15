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ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу росіян: Генштаб оновив втрати

ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу росіян: Генштаб оновив втрати

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1180 солдатів, 11 танків та майже 60 артилерійських систем.

Про це 15 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 856660 (+1180) осіб 
  • танків ‒ 10068 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 20927 (+17) 
  • артилерійських систем – 23174 (+59) 
  • РСЗВ – 1283 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1067 (+1) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117)
  • крилаті ракети ‒ 3063 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) 
  • спеціальна техніка - 3747 (+2)

Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.

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