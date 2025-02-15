ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу росіян: Генштаб оновив втрати

Окупантів стало менше на нашій землі.
За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1180 солдатів, 11 танків та майже 60 артилерійських систем.
Про це 15 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 856660 (+1180) осіб
- танків ‒ 10068 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17)
- артилерійських систем – 23174 (+59)
- РСЗВ – 1283 (+1)
- засоби ППО ‒ 1067 (+1)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117)
- крилаті ракети ‒ 3063
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127)
- спеціальна техніка - 3747 (+2)
Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.
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