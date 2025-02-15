ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу росіян: Генштаб оновив втрати

Окупантів стало менше на нашій землі.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1180 солдатів, 11 танків та майже 60 артилерійських систем.

Про це 15 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 856660 (+1180) осіб

танків ‒ 10068 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17)

артилерійських систем – 23174 (+59)

РСЗВ – 1283 (+1)

засоби ППО ‒ 1067 (+1)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117)

крилаті ракети ‒ 3063

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127)

спеціальна техніка - 3747 (+2)

Нагадаємо, на Харківщині третя штурмова бригада знищила російську колону БМП "елітної" Кантемирівської танкової дивізії.

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