Магнітна буря 15 лютого: яка її потужність

Вплив магнітної бурі може бути відчутним.
В Україні в суботу, 15 лютого, послабшає геомагнітна активність. Магнітна буря цього дня очікується з К-індексом 4 (жовтий рівень).
Про це повідомляє портал meteoagent.
Зауважимо, що від 9 до 14 лютого фіксували потужну магнітну бурю. Йдеться про рівень сонячної активності з К-індексом 5 та К-індексом 6 - червоний.
Незважаючи на те, що магнітна буря стихла, вона може залишатися відчутною та впливати на самопочуття людей. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання.