Магнітна буря 15 лютого: яка її потужність

Вплив магнітної бурі може бути відчутним.

В Україні в суботу, 15 лютого, послабшає геомагнітна активність. Магнітна буря цього дня очікується з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляє портал meteoagent.

Зауважимо, що від 9 до 14 лютого фіксували потужну магнітну бурю. Йдеться про рівень сонячної активності з К-індексом 5 та К-індексом 6 - червоний.

Магнітна буря 15 лютого. Фото: Мeteoagent.

Незважаючи на те, що магнітна буря стихла, вона може залишатися відчутною та впливати на самопочуття людей. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання.

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