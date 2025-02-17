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Мюнхенская конференция
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Война в Украине может закончиться в три этапа: что прогнозирует президент Финляндии
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Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине: как во Вторую мировую не будет
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Какие страны хотят выборов в Украине: Зеленский рассказал
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Зеленский назвал возможным окончание войны в 2025 году
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Зеленский предупредил европейцев: "Москва растянет вас на куски"
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Война в Украине: Зеленский раскрыл план Путина
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Россия не планирует заканчивать войну против Украины: Зеленский указал на признаки
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Все конфликты заканчиваются переговорами, но есть условие: что глава МИД Китая сказал о войне
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Карта размещения военного контингента в Украине уже готова: Зеленский сообщил детали