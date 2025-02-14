В Україні знизилася ціна на популярний овоч

В Україні спостерігається зниження цін на імпортні помідори виробництва Туреччини. Однією з причин такої ситуації стала досить слабка зацікавленість гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 14 лютого українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий. В результаті на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові поступатися ціною", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що протягом тижня постачання томату з Туреччини продовжували збільшуватися, внаслідок чого пропозиція на ринку залишалася надмірною.

Варто зазначити, що наразі ціни на імпортні помідори в Україні на 10% вищі, ніж в аналогічний період 2024 року. Ключові гравці ринку пояснили, що якщо темпи збуту в цьому сегменті не прискоряться найближчим часом, зниження цін на томати може тривати до кінця лютого поточного року.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори.

Читайте також: