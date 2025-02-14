В Украине снизилась цена на популярный овощ

В Украине наблюдается понижение цен на импортные помидоры производства Турции. Одной из причин такой ситуации стал довольно слабый интерес оптовых компаний и розничных сетей к закупке этой продукции.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, по состоянию на 14 февраля, украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Предложение импортной продукции достаточно объемно, тогда как спрос на нее сдержанный. В результате на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, из-за чего продавцы готовы уступать в цене", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что в течение недели поставки томата из Турции продолжали увеличиваться, в результате чего предложение на рынке оставалось чрезмерным.

Стоит отметить, что цены на импортные помидоры в Украине на 10% выше, чем в аналогичный период 2024 года. Ключевые игроки рынка объяснили, что если темпы сбыта в этом сегменте не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на помидоры может продолжаться до конца февраля текущего года.

Напомним, годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились,при этом на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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