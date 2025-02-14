Ворог просунувся на Харківщині: мапа DeepState

Росіяни збільшили контроль в напрямку Фиголівки та захопили ще один район в Дворічній.

Ситуація на Куп'янському напрямку, на плацдармах в районі Дворічної та Новомлинська, не стає кращою для українських захисників. Противник має певні успіхи на правому березі річки Оскіл, просувається вперед та закріплюється на нових позиціях.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

"Росіяни збільшили контроль в напрямку Фиголівки, підійшовши на південні околиці села. Також противник захопив ще один район в Дворічній. Наразі уточнюємо інформацію по інших просуваннях навколо Дворічної та Западного", – йдеться у повідомленні.

За інформацією DeepState, росіяни "насичують місцевість" піхотою, накопичують кількість окупантів, але штурмують українські позиції малими групами по декілька осіб, які намагаються наблизитись короткими перебіжками, ховаючись на місцевості.

"Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати. А от у ворога значна перевага в FPV-дронах, які просто розбирають позиції в 0, після чого їх банально неможливо утримувати. На жаль, наявні підрозділи ТрО Сил Оборони в даному районі як не справлялися з утриманням оборони, так і не справляються. Окрему увагу бійці звертають на місцеве командування, зокрема ТГр, яке не справляється, на їх думку, зі своїми задачами", – окреслили коло проблем аналітики.

Просування росіян на Куп'янському напрямку / Фото: t.me/DeepStateUA

Вони зауважили, що в найближчій перспективі Сили оборони зіткнуться з "неприємними наслідками" невирішених внутрішніх проблем та розширення плацдармів російської окупаційної армії.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку російські окупаційні війська розширюють свій плацдарм. На цій ділянці фронту ситуація розвивається не на користь Сил оборони України. Тим часом українські військові сповільнили наступ окупантів біля Покровська.

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