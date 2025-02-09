На Купʼянщині погіршується ситуація - військовий оглядач

На Купʼянщині погіршується ситуація.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников.

"Стабілізовано не було нічого", - переконаний журналіст.

"Плацдарм біля Дворічної розширюються надалі. Хоча це вже не плацдарм, це вже повноцінна ділянка фронту з налагодженою логістикою ворога. Поки ще є варіанти, і доволі непогані, як уникнути катастрофи. Але дуже мало людей. Сил не вистачає сильно...", - резюмував він.

Раніше йшлося про те, що окупанти вдарили ворожим дроном з боєприпасом по цивільному населенню міста Куп'янськ. Поранено чоловіка, йому довелося ампутувати кінцівку.

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