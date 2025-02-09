Маск заявив, що не намагається придбати TikTok

Маск зазначив, що навіть не користується TikTok.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у покупці TikTok, популярного соціального відеододатка, який США намагалися заборонити через занепокоєння національною безпекою разом із китайським власником Bytedance Ltd.

Про це пише Bloomberg.

"Я не робив заявку на TikTok. У мене немає жодних планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok", - сказав він.

Маск сказав, що особисто не користується TikTok.

"Я не намагаюся придбати TikTok", — сказав Маск, який купив Twitter у 2022 році перед тим, як перейменувати соціальну мережу X.

Купівля Twitter була винятком, сказав він, який, за його словами, купив, щоб "зберегти свободу слова". Він сказав: "Я зазвичай будую компанії з нуля".

Раніше повідомлялося, що китайські чиновники оцінюють можливість, яка дозволить найбагатшій людині світу та близькому соратнику президента Дональда Трампа придбати американські операції TikTok, якщо компанія не зможе відбити заборону.

Нагадаємо, колишні працівники SpaceX позиваються до Маска через систематичні приниження. Ілон Маск своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив неприємне вороже робоче середовище, публікуючи на робочому місці огидні та принизливі сексуальні світлини, меми і коментарі, кажуть ексспівробітники.

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