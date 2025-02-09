Маск заявил, что не пытается приобрести TikTok

Маск отметил, что даже не пользуется TikTok.

Миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok, популярного социального видеоприложения, которое США пытались запретить из-за беспокойства национальной безопасностью вместе с китайским владельцем Bytedance Ltd.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я не делал заявку на TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, будь у меня TikTok", — сказал он.

Маск сказал, что лично не пользуется TikTok.

"Я не пытаюсь приобрести TikTok", — сказал Маск, купивший Twitter в 2022 году перед тем, как переименовать социальную сеть X.

Покупка Twitter была исключением, сказал он, по его словам, купивший, чтобы "сохранить свободу слова". Он сказал: "Я обычно строю компании с нуля".

Ранее сообщалось, что китайские чиновники оценивают возможность, которая позволит самому богатому человеку мира и близкому соратнику президента Дональда Трампа приобрести американские операции TikTok, если компания не сможет отбить запрет.

Напомним, бывшие работники SpaceX судятся в Маске из-за систематических унижений. Илон Маск своим поведением сознательно и целенаправленно создал неприятную враждебную рабочую среду, публикуя на рабочем месте отвратительные и унизительные сексуальные фотографии, мемы и комментарии, говорят экс-сотрудники.

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