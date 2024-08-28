Росіяни обстріляли Куп'янськ: є поранені

Росіяни 28 серпня завдали чергової атаки по Куп'янську. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед них двоє поліцейських.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Зазначається, що 28 серпня близько 16:00 окупанти завдали авіаційного удару по Купʼянську. Поранення дістали 11 людей, серед них двоє працівників поліції.

Також пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Обстріл Куп'янська 28 серпня

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", – підсумували у відомстві.

Згодом у Харківській ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 12.

"Огляд місць влучання та ліквідація наслідків триває", – зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Куп'янська 28 серпня

Нагадаємо, російські окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. На жаль, двоє цивільних загинули.

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