Війська РФ просунулись у районі Куп'янська та Донецька: мапи ISW

Окуппанти провели приблизно ротну механізовану атаку на захід від Донецька та мають просування.

Російські війська протягом останніх днів просунулися біля Новоселівського (південний схід від Куп'янська) та Водяного (південний захід від Донецька). Про це свідчать геолокаційні кадри.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бої у Харківській області

Російська армія 11 серпня продовжила наступальні операції на півночі Харківської області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Бойові дії 10 та 11 серпня тривали у районі Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Мапа боїв у Харківській області / Мапа ISW

Бої в Луганській області

Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що окупанти просунулися на захід від Новоселівського (південний схід від Куп'янська).

Як інформував Генштаб ЗСУ, 10 та 11 серпня російські війська атакували:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Піщаного;

на північний захід від Кремінної в районі Невського, Новосадового та Макіївки;

на захід від Кремінної у районі Тернського;

на південний захід від Кремінної у районі Серебрянського лісу.

Мапа бойових дій у Луганській області / Мапа ISW

Ситуація на фронті в Донецькій області

Протягом 10 та 11 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку у районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Також 11 серпня ворог провів наступальні операції у районі Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ продовжили наступ у районі Часового Яру, зокрема в мікрорайонах Новий та Жовтневий, а також біля Іванівського, Кліщіївки та Білої гори.

Ситуація на фронті в районі Часового Яру / Мапа ISW

Окупанти 11 серпня продовжили наступати у районі Торецька: підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська 10 та 11 серпня провели наступальні операції в районі Дружби, Північного, Залізного та Нью-Йорка.

Один з російських військкорів заявив, що загарбники просунулися на північному сході Дружби та на південному заході Залізного, але аналітики не знайшли підтвердження цієї заяви.

Ситуація на фронті в районі Торецька / Мапа ISW

Повідомлялося, що 11 серпня окупанти просунулися у напрямку Покровська, проте підтверджених змін не зафіксовано.

Російські військкори стверджували, що їхня армія просунулася на північ і захід від Невельського (південний схід від Покровська) і на глибину до 850 м у центральній та західній частині Іванівки (на схід від Покровська).

Ще один російський блогер продовжував стверджувати, що ворожі сили захопили Бажане, Сергіївку (обидва на схід від Покровська), а також Іванівку, і увійшли на східну околицю Гродівки (обидва на схід від Покровська).

Аналітики Інституту вивчення війни не виявили підтвердження заявам росіян.

В Інституті додали, що 10 та 11 серпня російська армія продовжувала наступати на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Гродівки, а також на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Бажаного, Орлівки, Миколаївки та Карлівки.

Ситуація на фронті в районі Покровська / Мапа ISW

Ворожі війська 11 серпня провели приблизно ротну механізовану атаку на захід від Донецька та мають просування.

Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Водяного (південний захід від Донецька).

Додаткові геолокаційні знімки за 11 серпня вказують на те, що українські війська відбивали приблизно ротну російську механізовану атаку на південний схід від Георгіївки (захід від Донецька). Українська бригада, яка діє в цьому районі, повідомила, що ворог атакував двома броньованими колонами, перша з яких складалася з п'яти бронемашин, а друга – з трьох. Повідомляється, що Сили оборони України знищили три ворожі машини, пошкодили дві в першій колоні і знищили одну у другій колоні. Після цього дві машини, що залишилися, відступили.

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Російські джерела стверджують, що окупанти просунулися на північному заході Красногорівки (на захід від Донецька), у Костянтинівці та в районі Перемоги (обидва на південний захід від Донецька), але аналітики не виявили підтвердження цим заявам.

У звіті також йдеться, що ворожа армія 10 та 11 серпня провела наступальні операції на захід від Донецька у районі Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

Як інформував Генштаб ЗСУ, 11 серпня росіяни провели наступальні операції з району Керменчика (південний схід від Великої Новосілки)

Бої на півдні України

Протягом 10 та 11 серпня тривали позиційні бої на заході Запорізької області у районі Роботиного, Новоданилівки (на північ від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), але підтверджених змін лінії фронту не було.

Ситуація на фронті в Запорізькій області / Мапа ISW

Окупанти 11 серпня продовжили обмежені наземні атаки на лівобережжі Херсонської області у районі Кринок. Жодних підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Бої на півдні України / Мапа ISW

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State, російські війська просунулися біля Пантелеймонівки, у Північному, Нью-Йорку та на його околицях.

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