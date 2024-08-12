Войска РФ продвинулись в районе Купянска и Донецка: карты ISW

Российские войска в течение последних дней продвинулись у Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и Водяного (юго-западнее Донецка). Об этом свидетельствуют геолокационные кадры.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Харьковской области

Российская армия 11 августа продолжила наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Боевые действия 10 и 11 августа продолжались в районе Глубокого, Волчанска и Тихого.

Карта боев в Харьковской области/Карта ISW

Бои в Луганской области

Опубликованные 11 августа геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска).

Как информировал Генштаб ВСУ, 10 и 11 августа российские войска атаковали:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

юго-восточнее Купянска в районе Берестово, Стельмаховки, Глушковки и Песчаного;

северо-западнее Кременной в районе Невского, Новосадово и Макеевки;

к западу от Кременной в районе Тернского;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Карта боевых действий в Луганской области/Карта ISW

Ситуация на фронте в Донецкой области

В течение 10 и 11 августа российские захватчики продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Также 11 августа враг провел наступательные операции в районе Временного Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Войска РФ продолжили наступление в районе Часова Яра, в том числе в микрорайонах Новый и Жовтневый, а также возле Ивановского, Клещиевки и Белой горы.

Ситуация на фронте в районе Часова Яра/Карта ISW

Оккупанты 11 августа продолжили наступать в районе Торецка: подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска 10 и 11 августа провели наступательные операции в районе Дружбы, Северного, Железного и Нью-Йорка.

Один из российских военкоров заявил, что захватчики продвинулись на северо-востоке Дружбы и на юго-западе Железного, но аналитики не нашли подтверждения этого заявления.

Ситуация на фронте в районе Торецка/Карта ISW

Сообщалось, что 11 августа оккупанты продвинулись в направлении Покровска, однако подтвержденные изменения не зафиксированы.

Российские военкоры утверждали, что их армия продвинулась к северу и западу от Невельского (юго-восточнее Покровска) и на глубину до 850 м в центральной и западной части Ивановки (восточнее Покровска).

Еще один российский блогер продолжал утверждать, что вражеские силы захватили Бажане, Сергеевку (оба восточнее Покровска), а также Ивановку, и вошли на восточную окраину Гродовки (оба восточнее Покровска).

Аналитики Института изучения войны не подтвердили заявления россиян.

В Институте добавили, что 10 и 11 августа российская армия продолжала наступать восточнее Покровска в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Калиново и Гродовки, а также юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Желанного, Орловки, Николаевки и Карловки.

Ситуация на фронте в Покровске/Карта ISW

Вражеские войска 11 августа провели примерно ротную механизированную атаку западнее Донецка и имеют продвижение.

Опубликованные 11 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские силы недавно продвинулись юго-восточнее Водяного (юго-западнее Донецка).

Дополнительные геолокационные снимки за 11 августа указывают на то, что украинские войска отражали примерно ротную российскую механизированную атаку к юго-востоку от Георгиевки (западнее Донецка). Действующая в этом районе бригада сообщила, что враг атаковал двумя бронированными колоннами, первая из которых состояла из пяти бронемашин, а вторая – из трех. Сообщается, что Силы обороны Украины уничтожили три вражеских машины, повредили две в первой колонне и уничтожили одну во второй колонне. После этого две оставшиеся машины отступили.

Читайте главные новости дня:

Российские источники утверждают, что оккупанты продвинулись на северо-западе Красногоровки (к западу от Донецка), в Константиновке и в районе Победы (оба юго-западнее Донецка), но аналитики не обнаружили подтверждения этим заявлениям.

В отчете также говорится, что вражеская армия 10 и 11 августа провела наступательные операции западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

Как информировал Генштаб ВСУ, 11 августа россияне провели наступательные операции из района Керменчика (юго-восточнее Большой Новоселки).

Бои на юге Украины

В течение 10 и 11 августа продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Роботино, Новоданиловки (к северу от Роботино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботино), но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Ситуация на фронте в Запорожской области/Карта ISW

Оккупанты 11 августа продолжили ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области в районе Крынок. Никакие подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Бои на юге Украины/Карта ISW

Напомним, по данным аналитиков Deep State, российские войска продвинулись возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях.

Читайте также: