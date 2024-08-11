Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака: день темной энергетики

Каждый из нас может ощутить желание сказать – или сделать – что-нибудь плохое, что, в свою очередь, может быть чревато разного рода неприятностями. На поверхность из темных уголков подсознания выходит негатив, который – в разной степени – присущ всем людям, именно они будут определять. Тем не менее считается, что противостоять таким энергиям Луны можно, главное – владеть собой и не позволять нервам "разгуляться". Также очень важно свести общение с окружающими людьми до минимума, ограничившись только теми, коммуникаций с которыми не избежать.

Овен

Благоприятное время для очищения организма на всех уровнях – как физическом, так и ментальном: освободить от шлаков тело поможет детокс-диета, пост или лечебное голодание, а душу – стихи и классическая музыка.

Телец

Негатив, накопившийся в душе, желательно обрушить на неодушевленные предметы – например, тарелки или подушки, а вот своих близких желательно поберечь – ссора с ними может затянуться надолго.

Близнецы

Тревожность, которую вы почувствуете с самого утра, будет продиктована влиянием Луны, поэтому не стоит принимать ее за предчувствие серьезных неприятностей, уже завтра она рассеется как дым.

Рак

Активная деятельность не даст ожидаемого результата, поэтому нежелательно планировать на сегодня большое количество дел, лучше, несмотря на начало недели, позволить себе немного отдохнуть.

Лев

Не стоит реагировать на замечания малознакомых – или вовсе незнакомых – вам людей, которые они могут высказать без просьбы с вашей стороны: их мнение – их проблема, которая не имеет к вам никакого отношения.

Дева

Общения с неприятными вам людьми следует избегать– сегодня оно не только вызовет у вас негативные эмоции, но и отнимет массу энергии, что не даст осуществить запланированные на этот день дела.

Весы

Не стоит пытаться восстановить справедливость, вмешиваясь в чужие конфликты: на самом деле все окажется не так однозначно, как покажется вам на первый взгляд, и вы окажетесь в неловком положении.

Скорпион

Промах в работе может привести к тому, что вы малодушно захотите бросить нынешний проект: не стоит торопиться – уже завтра влияние Луна изменится и вы пожалеете о своем скоропалительном решении.

Стрелец

Осложнять жизнь сегодня может раздражительность, которую вы почувствуете с самого утра: вряд ли вам удастся полностью сосредоточиться на выполняемых задачах, если вы начнете отвлекаться на эмоции.

Козерог

Не стоить ждать неприятностей, которые, к счастью, существуют только в вашем воображении, поэтому настраивайтесь на позитив– хорошее настроение еще никому не помешало.

Водолей

Любая ссора – даже та, которая может показаться незначительной – может не самым лучшим образом сказаться на отношениях с окружающими, поэтому имеет смысл максимально сдерживать бушующие эмоции.

Рыбы

За советом сегодня имеет смысл обращаться только к близким вам людям – посторонние, даже руководствуясь благими намерениями, не смогут проникнуться вашими обстоятельствами и правильно оценить их.

Читайте также: