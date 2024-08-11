Какому знаку Зодиака повезет 12 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда особенную мощь приобретают силы зла – их «атаке» подвергается человеческая психика, что негативно влияет ка настроение в частности и мировоззрение в целом. Даже самые доброжелательные – позитивные – люди могут неожиданно для окружающих продемонстрировать раздражительность и агрессию, поэтому любо общение в это время чревато конфликтами. Необходимо также соблюдать осторожность во всем, включая самые, казалось бы, незначительные – обыденные и рутинные – поступки: нужно осмотрительно переходить улицу, не допускать лихачества за рулем, и даже столовыми приборами пользоваться аккуратно.

Скорпион

Скорпионы получат в свое распоряжение массу позитивных и созидательных сил, которые – несмотря на негативную напряженность дня – позволят им сделать былью любую сказку. Главное – контролировать свою энергию, направляя их только на реализацию действительных важных целей, которые, к тому же, даже потенциально не в состоянии нанести никому вреда – в противном случае они могут обернуться против самих представителей знака.

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