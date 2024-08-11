Якому знаку зодіаку пощастить 12 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні?

День, коли особливої міці набувають сили зла – їхній "атаці" піддається людська психіка, що негативно впливає на настрій зокрема і світогляд загалом. Навіть найдоброзичливіші – позитивні – люди можуть несподівано для свого оточення продемонструвати дратівливість та агресію, тому будь-яке спілкування в цей час загрожує конфліктами. Необхідно також дотримуватися обережності у всьому, включно з найменшими, здавалося б, незначними – звичайними й рутинними – вчинками: потрібно обережно переходити вулицю, не ганяти за кермом і навіть столовим приладдям користуватися акуратно.

Скорпіон

Скорпіони отримають у своє розпорядження купу позитивних і творчих сил, які – незважаючи на негативну напруженість дня – дозволять їм зробити билицею будь-яку казку. Головне – контролювати свою енергію, спрямовуючи її на реалізацію лише дійсно важливих цілей, які до того ж навіть потенційно не в змозі завдати нікому шкоди, інакше вони можуть обернутися проти самих представників знака.

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