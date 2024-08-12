Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втрачають багато техніки.
Станом на ранок 12 серпня 2024 року ЗСУ знищили 592 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 592 000 (+1080) осіб,
- танків - 8450 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 16368 (+5) од,
- артилерійських систем - 16728 (+65) од,
- РСЗВ - 1146 (+3) од,
- засоби ППО - 919 (+1) од,
- літаків - 366 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13472 (+73),
- крилаті ракети - 2426 (+1),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22590 (+66) од,
- спеціальна техніка - 2801 (+1).
Як повідомлялося, в одному з російських регіонів більше не хочуть воювати проти України. Жителі Північної Осетії закликають керівника регіону звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням більше не закликати місцевих жителів на війну, бол "осетинський народ вимирає".
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