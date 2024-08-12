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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Окупанти втратили 592 тис. солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають багато техніки.

Станом на ранок 12 серпня  2024 року ЗСУ знищили 592 000 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 592 000 (+1080) осіб,
  • танків - 8450 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 16368 (+5) од,
  • артилерійських систем - 16728 (+65) од,
  • РСЗВ - 1146 (+3) од,
  • засоби ППО - 919 (+1) од,
  • літаків - 366 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13472 (+73),
  • крилаті ракети - 2426 (+1),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22590 (+66) од,
  • спеціальна техніка - 2801 (+1).

Як повідомлялося, в одному з російських регіонів більше не хочуть воювати проти України. Жителі Північної Осетії закликають керівника регіону звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням більше не закликати місцевих жителів на війну, бол  "осетинський народ вимирає".

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