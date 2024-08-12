Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 12 серпня 2024 року ЗСУ знищили 592 000 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 592 000 (+1080) осіб,

танків - 8450 (+3) од,

бойових броньованих машин - 16368 (+5) од,

артилерійських систем - 16728 (+65) од,

РСЗВ - 1146 (+3) од,

засоби ППО - 919 (+1) од,

літаків - 366 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13472 (+73),

крилаті ракети - 2426 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22590 (+66) од,

спеціальна техніка - 2801 (+1).

Як повідомлялося, в одному з російських регіонів більше не хочуть воювати проти України. Жителі Північної Осетії закликають керівника регіону звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням більше не закликати місцевих жителів на війну, бол "осетинський народ вимирає".

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