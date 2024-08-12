День ангела 12 серпня: кого та як вітати з іменинами

12 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 серпня

12 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Антона, Аркадія, Василя, В'ячеслава, Германа, Дмитра, Юхима, Івана, Іллю, Леоніда, Матвія, Михайла, Миколу, Петра, Сергія, Степана, Федора, Якова.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає мужнім і справедливим.

Олексій — прийшло до нас з Давньої Греції, в перекладі "захищаю". В дитинстві миролюбний. В дорослому віці стає активним та впертим.

Антон — з римської мови тлумачиться як "вступати в бій". В дитинстві сором'язливий. В дорослому віці стає працьовитим, не любить поступатися незалежністю.

Аркадій — давньогрецьке ім'я, яке означає "пастух". В дитинстві веселий. В дорослому віці стає дружелюбним, справжня людина з великої літери.

Василь — давньогрецьке походження, перекладається як "цар". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим, працьовитим.

В'ячеслав — зі стародавньої слов'янської мови тлумачиться як "здобув велику славу". В дитинстві радісний. В дорослому віці стає безкорисливим і вірним.

Герман — походить від латинського слова, означає "рідний". В дитинстві незалежний. В дорослому віці стає дратівливим, лукавим.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений богині Деметрі". В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає імпульсивним, відкритим.

Юхим — візантійське походження, тлумачиться як "благочестивий". В дитинстві вразливий. В дорослому віці стає сентиментальним, ніжним.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний. В дорослому віці неквапливий і добрий.

Ілля — староєврейське коріння, перекладається як "Мій Бог — Господь". В дитинстві активний. В дорослому віці стає запальним і нестриманим.

Леонід — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "левинний". В дитинстві має гнучкий характер. В дорослому віці стає холодним і стриманим.

Матвій — давньоєврейське походження, означає "дарований Богом". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає некомунікабельним, спокійним.

Михайло — давньоєврейське ім'я, перекладається як "той, хто як Бог". В дитинстві товариський. В дорослому віці стає відповідальним і наполегливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві не вередує. В дорослому віці стає стриманим.

Петро — прийшло з Давньої Греції, означає "скеля". В дитинстві сильний. В дорослому віці стає податливим, але чекає на захоплення.

Сергій — походить від латинського слова, перекладається як "спадкоємець". В дитинстві вразливий. В дорослому віці стає впевненим і сильним.

Степан — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "вінець". В дитинстві має легкий характер. В дорослому віці стає справедливим і добродушним.

Федір — давньогрецьке походження, означає "дарований Богом". В дитинстві неслухняний. В дорослому віці стає справедливим і серйозним.

Яків — давньоєврейське ім'я, перекладається як "другий за народженням". В дитинстві життєлюб. В дорослому віці стає працьовитим, любить стабільність.

День ангела 12 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій святий охоронець завжди оберігає тебе від бід і нещасть, дарує силу і натхнення для досягнення найвищих вершин. Будь завжди щасливий і здоровий!

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Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай цей день наповниться радістю та світлом, а твій ангел-охоронець буде поруч у кожному твоєму кроці. Бажаю миру в душі, любові в серці та успіхів у всіх починаннях.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель приносить у твоє життя лише добрі події, а кожен новий день буде сповнений радості, гармонії та чудових моментів. Бережи свою віру і неси світло в цей світ!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди стояв на сторожі твого спокою та благополуччя. Нехай кожен день буде наповнений щасливими миттєвостями, а всі твої мрії здійснюються!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій святий завжди буде поряд, оберігаючи від усіх негараздів. Бажаю міцного здоров'я, багато любові і радості. Нехай твій життєвий шлях буде світлим і безтурботним.

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