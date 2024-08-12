Пожар на оккупированной ЗАЭС: удалось ли потушить

На Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре удалось потушить возникший накануне пожар.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Держим ситуацию на контроле", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ОВА, уровень радиации на Никопольщине в норме.

Напомним, 11 августа стало известно о пожаре на территории Запорожской АЭС. Жители Никополя заметили клубы черного дыма. Рядом видны блики большого пожара.

Впоследствии гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил украинскую сторону в пожаре на Запорожской АЭС. Мол, "в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охлаждающих систем ЗАЭС".

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