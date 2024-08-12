Стало известно, где продвинулся враг в Донецкой области

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Это анализирует мониторинговый и аналитический канал ВСУ Deep State.

Враг продвинулся у Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях.

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Напомним, враг начал опрокидывать на Курщину дополнительных военных, которые должны были усилить оккупационные позиции на Покровском направлении в Украине.

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