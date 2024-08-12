Стало известно, где продвинулся враг в Донецкой области

На карте боевых действий произошли перемены.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Это анализирует мониторинговый и аналитический канал ВСУ Deep State.
Враг продвинулся у Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях.
Напомним, враг начал опрокидывать на Курщину дополнительных военных, которые должны были усилить оккупационные позиции на Покровском направлении в Украине.
Читайте также:
- Путин не доверил Герасимову руководить обороной Курской области: кто возглавил контроперацию
- При любой угрозе бегут: пленный срочник из Курщины о "героизме" кадыровцев (видео)
- Путин ничего не контролирует: глава оборонного комитета Бундестага оценил Курскую операцию