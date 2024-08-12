Стало відомо, де просунувся ворог на Донеччині

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Це аналізує моніторинговий та аналітичний канал ЗСУ Deep State.

Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях.

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Нагадаємо, ворог почав перекидати на Курщину додаткових військових, які мали посилити окупаційні позиції на Покровському напрямку в Україні.

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