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Стало відомо, де просунувся ворог на Донеччині

Стало відомо, де просунувся ворог на Донеччині

Російські військові трішки просунулися вперед / Фото: Associated Press

На мапі бойових дій відбулися зміни.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Це аналізує моніторинговий та аналітичний канал ЗСУ Deep State. 

Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях.

Нагадаємо, ворог почав перекидати на Курщину додаткових військових, які мали посилити окупаційні позиції на Покровському напрямку в Україні.

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