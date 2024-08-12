Стало відомо, де просунувся ворог на Донеччині

На мапі бойових дій відбулися зміни.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Це аналізує моніторинговий та аналітичний канал ЗСУ Deep State.
Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, в Північному, Нью-Йорку та його околицях.
Нагадаємо, ворог почав перекидати на Курщину додаткових військових, які мали посилити окупаційні позиції на Покровському напрямку в Україні.
Читайте також:
- Путін не довірив Герасимову керувати обороною Курської області: хто очолив контроперацію
- За будь-якої загрози тікають: полонений строковик з Курщини про "героїзм" кадирівців (відео)
- Путін нічого не контролює: голова оборонного комітету Бундестагу оцінив Курську операцію