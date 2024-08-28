Россияне обстреляли Купянск: есть раненые

Россияне 28 августа нанесли очередную атаку по Купянску. В результате обстрела пострадали 11 человек, среди них двое полицейских.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Отмечается, что 28 августа около 16:00 оккупанты нанесли авиационный удар по Купянску. Ранения получили 11 человек, среди них двое сотрудников полиции.

Также повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрел Купянская 28 августа

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", — подытожили в ведомстве.

Впоследствии в Харьковской ОВ сообщили, что количество пострадавших возросло до 12.

"Осмотр мест попадания и ликвидация последствий продолжается", – отметил глава ОВА Олег Синегубов.

Обстріл Куп'янська 28 серпня

Напомним, российские оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района. К сожалению, двое гражданских погибли.

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