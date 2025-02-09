На Купянщине ухудшается ситуация — военный обозреватель

Плацдарм у Двухлетней расширяются в дальнейшем.
В Купянщине ухудшается ситуация.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.
"Стабилизировано не было ничего", – убежден журналист.
"Плацдарм возле Двухлетней расширяются в дальнейшем. Хотя это уже не плацдарм, это уже полноценный участок фронта с отлаженной логистикой врага. Пока есть варианты, и довольно неплохие, как избежать катастрофы. Но очень мало людей. Сил не хватает сильно...", — резюмировал он.
Ранее речь шла о том, что кафиры ударили вражеским дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск. Ранен мужчина, ему пришлось ампутировать концовку.
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