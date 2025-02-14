Суд у справі Тищенка: нардеп не приїхав на засідання "в день закоханих"

Народний депутат підключився до судового слухання за допомогою відеозв’язку.

У п’ятницю, 14 лютого, у Бабушкінському районному суді міста Дніпра розпочалося чергове засідання у справі нардепа від “Слуги народу” Миколи Тищенка, якого звинувачують у причетності до побиття колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Як повідомила журналістка ТСН із зали суду, народний депутат, який раніше обурювався, що суд призначили на "день закоханих", не приїхав на засідання.

Проте Микола Тищенко підключився до судового слухання за допомогою відеозв’язку. Свою відсутність народний депутат пояснив тим, що повинен “працювати у Верховній Раді”.

Інший обвинувачений у цій справі, колишній поліцейський Богдан Писаренко, приїхав з Києва і присутній у залі судових засідань.

Нардепа Тищенка та експоліцейського звинувачують в незаконному позбавленні волі ветерана та перевищенні повноважень.

Влітку у середмісті Дніпра у них стався конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу “Кракен”, що гуляв з немовлям у візочку.

Ветеран каже: запитав у натовпу невідомих, які були в уніформі та балаклавах, що вони роблять без розпізнавальних знаків у публічному місці.

За вказівкою нардепа, вважає слідство, чоловіка незаконно затримували, а потім завдали йому тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 27 січня народному депутату Миколі Тищенко було переобрано запобіжний захід, суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на два місяці.

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