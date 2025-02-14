Суд по делу Тищенко: нардеп не приехал на заседание "в день влюбленных"

В пятницу, 14 февраля, в Бабушкинском районном суде города Днепра началось очередное заседание по делу нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, обвиняемого в причастности к избиению бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Как сообщила журналистка ТСН из зала суда, народный депутат, ранее возмущавшийся, что суд назначили на "день влюбленных", не приехал на заседание.

Однако Николай Тищенко подключился к судебному слушанию с помощью видеосвязи. Свое отсутствие народный депутат объяснил тем, что должен "работать в Верховной Раде".

Другой обвиняемый по этому делу, бывший полицейский Богдан Писаренко, приехал из Киева и присутствовал в зале судебных заседаний.

Нардеп Тищенко и экс-полицейский обвиняются в незаконном лишении свободы ветерана и превышении полномочий.

Летом в центре Днепра у них произошел конфликт с экс-бойцом спецподразделения "Кракен", который гулял с младенцем в коляске.

Ветеран говорит: спросил толпу неизвестных, которые были в униформе и балаклавах, что они делают без опознавательных знаков в публичном месте.

По указанию нардепа, считает следствие, мужчину незаконно задерживали, а затем нанесли ему телесные повреждения.

Напомним, 27 января народному депутату Николаю Тищенко была переизбрана мера пресечения, суд назначил ему круглосуточный домашний арест на два месяца.

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