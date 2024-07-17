"А Коля не військовий?": мати Тищенка висловилася про конфлікт довкола нардепа

У Дніпрі під час влаштованої нардепом Миколою Тищенком "облави на ботоферми" сталася бійка між його охоронцями та ексвійськовим. Мати нардепа висловилася про конфлікт довкола сина. За її словами, "військові" просто не домовилися.

Про це сказала мати Миколи Тищенка.

"А Коля не військовий?.. Да ви шо?!. Взагалі він і військовий теж, офіцер внутрішніх військ. І його стрижка… Побив військового, Коля побив. А він теж військовий, може десь він не згодний з ним був. Слухайте, той військовий і цей військовий – щось вони не домовилися до чогось"

"Коля завжди правий"

Вона також висловилася про судовий процес. Мовляв, про історію вона в курсі, але не хоче занурюватися у це.

"Я стежу, але не хочу дуже засмучуватись. Бо я знаю, що Коля завжди правий, завжди. Він – дуже вумна, досвідчена людина. І щоби не зробив – це все правильно", – видала жінка.

Нагадаємо, 20 червня народний депутат Микола Тищенко приїхав до Дніпра, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій начебто брали участь охоронці нардепа.

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