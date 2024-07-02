"Коля – долб***б": Сергій Притула прокоментував скандал із Тищенком

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула висловився про скандал з нардепом Миколою Тищенком після побиття його охоронцями колишнього військового у Дніпрі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Стосовно Тищенка – це питання насправді до парламенту. Давайте так: є очевидні речі: Коля – долб***б, це зрозуміло. Але ж є великий український парламент, який намагається всім довести, що він не іграшка в руках Офісу президента, що він не слабкий і на щось спроможний. Не може бути цехової етики в таких питаннях. Я просто хлопця, якого крутила охорона Тищенка, знаю особисто. "Син" (позивний військового - ред.) воює давно, це хлопець з навколофутбольного двіжу Дніпра. Дуже відповідальний хлопчина. Молодий, але завзятий", - прокоментував він.

Притула наголосив, що такі, "як Коля, які відсиджувалися десь на Закарпатті під час повномасштабного вторгнення, мали би таким, як "Син", цілувати ноги".

"Я би дуже хотів, щоб парламент зібрався, депутати переговорили, понятійно прийняли рішення позбавити депутатського мандата до бісової матері і хай ним займаються правоохоронці", - резюмував Сергій Притула.

Нагадаємо, 25 червня у Печерському суді Києва Тищенку обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета. Тищенко після суду пішов святкувати в елітний ресторан.

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