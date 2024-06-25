Тищенко після суду пішов святкувати в елітний ресторан – соцмережі (відео)

У Telegram-каналах поширили відео, як Тищенко святкує домашній арешт у столичному ресторані "Hyatt".
У соцмережах з'явилося відео, де особа, схожа на нардепа Миколу Тищенка відпочиває в одному з елітних ресторанів столиці. За одним столиком поруч з Тищенком сидять двоє чоловіків. Їхні особи поки не встановлені.
За інформацією видання "Інформатор", одразу після засідання суду Тищенко попрямував у п’ятизірковий готель Hyatt, який знаходиться як раз навпроти Печерського суду.
Нагадаємо, що 25 червня у Печерському суді нардепові Миколі Тищенку обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.
Також ми дізналися гучні подробиці про скандальну помічницю Тищенка.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
ВЕЛИКІ ЗАШКВАРИ ТИЩЕНКА: подробиці гучних скандалів, в які вляпався Коля "Котлета"