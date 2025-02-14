Враг продвинулся в Харьковской области: карта DeepState

Россияне увеличили контроль в направлении Фиголовки и захватили еще один район в Дворечной.

Ситуация на Купянском направлении, на плацдармах в районе Дворечной и Новомлынска, не становится лучше для украинских защитников. Противник имеет определенные успехи на правом берегу реки Оскол, продвигается вперед и закрепляется на новых позициях.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

"Россияне увеличили контроль в направлении Фиголовки, подойдя на южные окраины села. Также противник захватил еще один район в Дворечной. В настоящее время уточняем информацию по другим продвижениям вокруг Дворечной и Западной", — говорится в сообщении.

По информации DeepState, россияне "насыщают местность" пехотой, накапливают количество оккупантов, но штурмуют украинские позиции малыми группами по несколько человек, которые пытаются приблизиться короткими перебежками, прячась на местности.

"Не хватает экипажей, чтобы их убивать. А вот у врага значительное преимущество в FPV-дронах, которые просто разбирают позиции в 0, после чего их банально невозможно удерживать. К сожалению, имеющиеся подразделения ТрО Сил Обороны в данном районе как не справлялись с удержанием обороны, так и не справляются. Отдельное внимание бойцы обращают на местное командование, в частности, ТГр, которое не справляется, по их мнению, со своими задачами", — очертили круг проблем аналитики.

Продвижение россиян на Купянском направлении / Фото: t.me/DeepStateUA

Они отметили, что в ближайшей перспективе Силы обороны столкнутся с "неприятными последствиями" нерешенных внутренних проблем и расширения плацдармов российской оккупационной армии.

Напомним, на Купянском направлении российские оккупационные войска расширяют свой плацдарм. На этом участке фронта ситуация развивается не в пользу Сил обороны Украины. Тем временем украинские военные замедлили наступление оккупантов возле Покровска.

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