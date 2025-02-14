Курс валют на 17 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к доллару.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 14 февраля. Доллар потерял 17 коп. Евро прибавил еще 16 коп. Злотый увеличился на 5 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 41,62 (-17 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,59 (+16 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,46 (+5 коп.)

Как сообщалось, в феврале 2025 года некоторым жильцам многоквартирных домов будет направлена третья платежка за газ. Она будет являться суммой за услугу технического обслуживания здания.

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