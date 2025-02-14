Курс валют на 17 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к доллару.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 14 февраля. Доллар потерял 17 коп. Евро прибавил еще 16 коп. Злотый увеличился на 5 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,62 (-17 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,59 (+16 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,46 (+5 коп.)
Как сообщалось, в феврале 2025 года некоторым жильцам многоквартирных домов будет направлена третья платежка за газ. Она будет являться суммой за услугу технического обслуживания здания.
Читайте также:
- Стало известно, когда будет проведена следующая индексация пенсий
- Украинцам массово отказывают в субсидии: какие причины
- В Украине снизятся цены на большинство лекарств: подробности важных изменений