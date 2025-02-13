Украинцам массово отказывают в субсидии: какие причины

Украинцам, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж, предоставляется субсидия. Однако есть риск, что некоторые граждане могут потерять право на получение этой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Одной из основных причин отказа в предоставлении субсидии является слишком большая площадь жилья. Если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а дома – 230 квадратных метров, субсидия не будет назначена.

Исключение делают для:

многодетных семей

детских домов семейного типа

приемных семей и жилья, оформленных на несколько лицевых счетов

Кроме большой площади жилья, есть и другие причины, по которым могут не назначить жилищную субсидию.

Дополнительное имущество и жилье

Если за 12 месяцев до подачи заявления кто-то из членов домохозяйства совершил покупку или финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен, это может стать причиной отказа в субсидии. К таким операциям относятся:

покупка недвижимости, автомобилей, финансовых активов, стройматериалов

значительные единовременные расходы на услуги (кроме медицинских, образовательных и коммунальных)

крупные денежные переводы, инвестиции, покупка иностранной валюты

Также субсидию не предоставят, если заявитель имеет более одного жилого помещения (исключение — общежития, сельские дома или жилье на временно оккупированных территориях).

Также откажут, если в домохозяйстве есть:

автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад

более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет

Долги — еще одна причина отказа

Кроме того, субсидию могут не предоставить, если:

у членов домохозяйства нет официального дохода

их средний доход меньше минимальной заработной платы

за последние три месяца не уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ)

Ранее сообщалось, что украинцы могут потерять субсидию из-за родственника. Больше об этом читайте в новости.

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