Россияне атаковали Одесскую область БпЛА: что известно о последствиях

оккупанты неустанно стряпают по региону.
Ночью 13 февраля русские войска атаковали Одесскую область БПЛА. Есть пострадавший человек.
Об этом сообщает ГСЧС.
"Целью была припортовая инфраструктура на юге региона. На местах попадания вспыхнули пожары", — говорится в сообщении.
Пожарные ГСЧС ликвидировали возгорание. К работам привлекались 19 спасателей и 4 единицы техники.
Напомним, во вторник, 11 февраля, вечером в Березовском районе Одесской области, в селе Малигоново, вспыхнул пожар в гериатрическом пансионате.
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