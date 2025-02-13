Россияне атаковали Одесскую область БпЛА: что известно о последствиях

Ночью 13 февраля русские войска атаковали Одесскую область БПЛА. Есть пострадавший человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Целью была припортовая инфраструктура на юге региона. На местах попадания вспыхнули пожары", — говорится в сообщении.

Пожарные ГСЧС ликвидировали возгорание. К работам привлекались 19 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним, во вторник, 11 февраля, вечером в Березовском районе Одесской области, в селе Малигоново, вспыхнул пожар в гериатрическом пансионате.

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