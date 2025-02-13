Росіяни атакували Одеську область БпЛА: що відомо про наслідки

Вночі 13 лютого російські війська атакували Одеську область БпЛА. Є постраждала людина.

Про це повідомляє ДСНС.

"Ціллю була припортова інфраструктура на півдні регіону. На місцях влучання спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці ДСНС ліквідували загоряння. До робіт залучалися 19 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, ввечері у Березівському районі Одеської області, в селі Малігонове, спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті.

Читайте також: