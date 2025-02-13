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Росіяни атакували Одеську область БпЛА: що відомо про наслідки

Росіяни атакували Одеську область БпЛА: що відомо про наслідки

Атака на Одещину 13 лютого

Окупанти невпинно гатять по регіону.

Вночі 13 лютого російські війська атакували Одеську область БпЛА. Є постраждала людина.

Про це повідомляє ДСНС.

"Ціллю була припортова інфраструктура на півдні регіону. На місцях влучання спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці ДСНС ліквідували загоряння. До робіт залучалися 19 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, ввечері у Березівському районі Одеської області, в селі Малігонове, спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті.

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