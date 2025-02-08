Моторошна трагедія на Одещині: жінка впала з висотки

Від отриманих травм жінка загинула на місці.

У Чорноморську (Одеська область) правоохоронці розслідують обставини трагічної загибелі жінки.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними поліції, подія сталася 8 лютого близько 8-ї години ранку. Попередньо встановлено, що 50-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхівки.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентів російських спецслужб, які планували серію терактів в Одеській області. Зловмисників затримали на етапі підготовки вибуху біля одного з районних відділів поліції.

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