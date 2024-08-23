На Одещині юнак приніс додому гранату: його госпіталізували у важкому стані

На Одещині в одному з сіл Нербайської громади підліток знайшов вибухонебезпечні предмети і приніс додому та залишив у підсобному приміщенні. Вчора ввечері, 22 серпня, хлопець почав "розбирати" предмети і один з них вибухнув.

Про це інформують в поліції Одеської області.

Внаслідок вибуху юнак отримав мінно-вибухові травми, політравми, закриту черепно-мозковуої травму, тяжкі травми рук. Він госпіталізований, знаходиться у важкому стані.

"З домоволодіння правоохоронці вилучили знайдені хлопцем предмети, зокрема фрагменти ймовірно від артилерійського снаряду", - вказано в повідомленні.

Правоохоронці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

В рамках провадження призначені експертизи. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події.

На Одещині юнак приніс додому гранату, яка згодом вибухнула

Правохоронці вкотре закликали не чіпати небезпечні знахідки, а повідомляти про них на спецлінії Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101 або Національної поліції за номером 102.

Нагадаємо, 17 серпня, неподалік від одного з дитячих майданчиків селища Гостомель сапери вилучили ручну гранату Ф-1.

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