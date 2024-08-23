Чисельність гурту "Вагнера" за останній рік скоротилася вдесятеро – британська розвідка

Порівняно з піковою чисельністю складу близько 50 тисяч осіб у 2023 році, "Вагнер" тепер зберігає близько 5 тисяч у своїх залишкових формуваннях у Білорусі та Африці.

Чисельність гурту "Вагнера" за останній рік скоротилася вдесятеро. Залишки перебувають у Білорусі та в Африці.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, сьогодні перші роковини смерті кількох ключових лідерів групи "Вагнера", включаючи її власника Євгена Пригожина та засновника Дмитра Вагнера Уктіна, які загинули в авіакатастрофі, майже напевно через вибух на борту. З того часу група "Вагнера" ставала все більш роздробленою, і багато вижили високопоставлені діячі залишили групу.

Також читайте Загибель Пригожина в авіакатастрофі: спливли загадкові подробиці

Андрій "Сєдой" Трошев, колишній генеральний директор групи "Вагнера", приєднався до Міністерства оборони Росії, ймовірно, у складі ПВК "Редут" міноборони Росії, якій було доручено сформувати загони "добровольчого корпусу" для війни в Україні.

Олександр "Ратибор" Кузнєцов, колишній командир 1-го штурмового загону групи "Вагнера", приєднався до загону чеченського "спецназу" "Ахмат". Борис "Зомбі" Нижевенок, колишній командир 3-го штурмового загону "Вагнера" очолив у травні 2024 року підрозділ "Восток-V".

За даними британської розвідки, численні ветерани "Вагнера" пішли за цими та іншими колишніми лідерами "Вагнера", вийшовши з групи.

"Порівняно з піковою чисельністю складу близько 50 тисяч осіб у 2023 році, "Вагнер" тепер, швидше за все, зберігає близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових формуваннях у Білорусі та Африці", – зазначили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали тоді писали, що літак ватажка "Вагнера" збили російські засоби ППО.

Військові експерти розповіли про наслідки після смерті ватажка російських бойовиків.

У Малі місцеві повстанці знищили колону російських найманців ПВК “Вагнер”

Читайте також: