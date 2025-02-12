На Одещині горів будинок для літніх людей: є загиблі та постраждалі (фото)

У вівторок, 11 лютого, ввечері у Березівському районі Одеської області, в селі Малігонове, спалахнула пожежа в геріатричному пансіонаті.

Про це повідомили в ДСНС.

"Пожежу ліквідовано на площі 100 м.кв. На жаль, під час гасіння пожежі виявлено тіла 3-х осіб", - йдеться в повідомленні.

Пожежа в будинку для літніх людей / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Пожежа в будинку для літніх людей / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Пожежа в будинку для літніх людей / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Пожежа в будинку для літніх людей / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Пожежа в будинку для літніх людей / Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

До приїзду рятувальників евакуйовано 17 людей, шість з яких отримали отруєння продуктами горіння. Постраждалих разом з усіма евакуйованими перевезли до лікарні. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 10 особам.

"Причина пожежі - встановлюється. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 20 вогнеборців, від громади - 1 одиниця техніки та 1 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Київському монастирі сталася пожежа.

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