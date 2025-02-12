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"Частина концепції": Медведєв цинічно висловився про удари по Києву

"Частина концепції": Медведєв цинічно висловився про удари по Києву

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв

Це черговий доказ того, що росіяни не мають бажання та наміру завершувати війну.

Путінський посіпака Дмитро Медведєв цинічно висловився про удари РФ по Києву. За його словами, це є частиною концепції "мир через силу".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Мир через силу кажете? Іноді ця концепція працює справді. Наприклад, демонструючи реальне, а чи не придумане кимось співвідношення сил. Як сьогодні у Києві після прильоту наших ракет та БПЛА", - заявив Медведєв

Медведєв заявив, що сьогоднішні удари ЗС РФ по Києву є частиною концепції "світу через силу".

Нагадаємо, 12 лютого росіяни вдарили балістикою по Києву. Є загиблий, також постраждала 9-річна дитина. Зафіксовані руйнування у різних районах.

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