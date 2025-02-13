Українцям масово відмовляють у субсидії: які причини

Українцям, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж, надається субсидія. Однак існує ризик, що деякі громадяни можуть втратити право на отримання цієї допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Однією з основних причин відмови в наданні субсидії є занадто велика площа житла. Якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а будинку — 230 квадратних метрів, субсидія не буде призначена.

Виняток роблять для:

багатодітних сімей

дитячих будинків сімейного типу

прийомних сімей та житла, що оформлено на кілька особових рахунків

Крім великої площі житла, є й інші причини, через які можуть не призначити житлову субсидію.

Додаткове майно та житло

Якщо за 12 місяців до подання заяви хтось із членів домогосподарства здійснив купівлю або фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, це може стати причиною для відмови в субсидії. До таких операцій належать:

купівля нерухомості, автомобілів, фінансових активів, будматеріалів

значні одноразові витрати на послуги (крім медичних, освітніх і комунальних)

великі грошові перекази, інвестиції, купівля іноземної валюти

Також субсидію не нададуть, якщо заявник має більш ніж одне житлове приміщення (виняток — гуртожитки, сільські будинки або житло на тимчасово окупованих територіях).

Також відмовлять, якщо в домогосподарстві є:

автомобіль, випущений менше 5 років тому

більш ніж один транспортний засіб віком до 15 років

Борги — ще одна причина відмови

Крім того, субсидію можуть не надати, якщо:

у членів домогосподарства немає офіційного доходу

їхній середній дохід менший за мінімальну заробітну плату

протягом останніх трьох місяців не сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити субсидію через родича. Більше про це читайте у новині.

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