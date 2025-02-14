Зеленський жорстко прокоментував посередництво США

У протистоянні російській агресії Україні необхідна підтримка від США, а не посередництво для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції у п’ятницю, 14 лютого.

Він нагадав, що смерть і руйнування до України принесла війна, яку розв’язав саме господар Кремля.

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“Не дві країни воюють одна з одною, а Росія принесла війну на нашу землю. І ми її, я вважаю, гідно захищаємо”, — наголосив український президент.

Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати не займати позицію посередника, а надати підтримку Україні як жертві російської агресії.

“Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Нам потрібна тверда підтримка сильної країни, Сполучених Штатів, сильного президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами [з Путіним] посередині”, — заявив український лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

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