Зеленский жестко прокомментировал посредничество США

В противостоянии российской агрессии Украине необходима поддержка от США, а не посредничество для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.

Он напомнил, что смерть и разрушение в Украину принесла война, развязанная именно хозяином Кремля.

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"Не две страны воюют друг с другом, а Россия принесла войну на нашу землю. И мы ее, я считаю, достойно защищаем”, – подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты не занимать позицию посредника, а оказать поддержку Украине как жертве российской агрессии.

“Не нужно искать посредничества между Украиной и Путиным. Нам нужна твердая поддержка сильной страны, Соединенных Штатов, сильного президента Трампа. Нам нужна его поддержка и быть на нашей стороне. Я не считаю, что может быть что-то между нами [с Путиным] посредине”, — заявил украинский лидер.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по прекращению огня в Украине.

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