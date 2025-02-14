Гераскевич завоевал "золото" на этапе Кубка Европы по скелетону

Для Владислава это вторая в карьере победа на международных соревнованиях.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал "золото" на этапе Кубка Европы в норвежском Лиллехаммере.

26-летний уроженец Киева триумфовал с результатом 1:43.91 минуты.

На 0,26 секунды украинец опередил серебряного призера немца Феликса Зейбеля и на 0,27 секунды австрийца Александера Шлинтнера, который выборол "бронзу".

Еще один украинец Ярослав Лавренюк стал 11-м, проиграв победителю 1,79 секунды.

Для Гераскевича первая в карьере медаль Кубка Европы. До этого его лучшим результатом была седьмая позиция в феврале 2021 года.

Владислав показал лучший результат в международных гонках в этом сезоне. До этого он был четвёртым на этапе Кубка мира в Винтерберге.

Для Гераскевича это вторая в карьере победа на международных соревнованиях. Ранее украинский скелетонист выигрывал "золото" Кубка Северной Америки в 2018 году.

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