На Днепре оторвалась льдина с рыбаками: что известно

На Днепре в Черкасской области лед, на который находились пятеро рыбаков, откололась и начала дрейфовать по течению.

Об этом сообщила ГСЧС.

"На Днепре в двух населенных пунктах мужчины оказались в смертельной ловушке: лед под ними откололся и их понесло течением. Чрезвычайники вовремя пришли на помощь. Рыбаки живы, здоровы, госпитализация не понадобилась", — говорится в сообщении.

Спасатели призвали украинцев не выходить на лед.

Напомним, в Херсонской области под лед провалились дети.

Читайте также: