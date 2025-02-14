Глава Евросоюза назвала угрозу для США

Лидеры авторитарных стран следят за тем, как реагирует демократический мир на нарушение международного права.

Поражение Украины в противостоянии российской агрессии не только ослабит Евросоюз, но и создаст новые вызовы для США, в частности, в Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Мюнхенской конференции в пятницу, 14 февраля.

“Повергнутая Украина ослабит Европу, но также ослабит США. Это усугубит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и будет угрожать нашим общим интересам”, — сказала она.

Глава Евросоюза объяснила угрозу, в том числе и США, тем, что лидеры авторитарных стран следят за тем, как реагирует демократический мир на нарушение международного права.

“Авторитарные лидеры этого мира тщательно следят за тем, есть ли безнаказанность, если вы вторгнетесь к своему соседу и нарушите международные границы, есть ли реальное сдерживание. Они очень внимательно наблюдают за нами, какие действия мы выбираем”, — подчеркнула она.

При этом Урсула фон дер Ляен сравнила стартовые позиции, на которых стоят президенты Украины и России, перед началом вероятных переговоров о мире.

“В тяжелейших обстоятельствах президент Зеленский готов работать ради мира. Как говорил Владимир Зеленский с самого начала, Украина больше всех хочет мира. Справедливого и продолжительного, чтобы ужасы последних трех лет больше никогда не возвращались”, – оценила она деятельность украинского лидера.

В то же время, по ее словам, хозяин Кремля такого стремления не демонстрирует.

"Президент Путин говорит, что готов встретиться, но на каких условиях? Ему предстоит продемонстрировать, что он заинтересован в том, чтобы не затягивать эту войну. Ему предстоит показать, что он отказался от своих амбиций уничтожить Украину”, — подчеркнула глава Евросоюза.

Напомним, в своем выступлении в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что его больше беспокоит не Россия или Китай, а угроза внутри — уход Европы от разделяющих и США главных ценностей.

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