Очільниця Євросоюзу назвала загрозу для США

Лідери авторитарних країн стежать за тим, як реагує демократичний світ на порушення міжнародного права.

Поразка України в протистоянні російській агресії не тільки послабить Євросоюз, але й створить нові виклики для США, зокрема в Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській конференції в п’ятницю, 14 лютого.

“Повалена Україна послабить Європу, але також послабить США. Це посилить виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні та загрожуватиме нашим спільним інтересам”, - сказала вона.

Очільниця Євросоюзу пояснила загрозу, зокрема і для США, тим, що лідери авторитарних країн стежать за тим, як реагує демократичний світ на порушення міжнародного права.

“Авторитарні лідери цього світу ретельно стежать за тим, чи є безкарність, якщо ви вторгнетесь до свого сусіда та порушите міжнародні кордони, чи є реальне стримування. Вони дуже уважно спостерігають за нами, які дії ми обираємо”, - наголосила вона.

Водночас Урсула фон дер Ляєн порівняла стартові позиції, на яких стоять президенти України та Росії перед початком ймовірних переговорів про мир.

“У найважчих обставинах президент Зеленський готовий працювати заради миру. Як казав Володимир Зеленський із самого початку, Україна більше за всіх хоче миру. Справедливого і тривалого, щоб жахи останніх трьох років більше ніколи не поверталися”, - оцінила вона діяльність українського лідера.

Водночас, за її словами, господар Кремля такого прагнення не демонструє.

“Президент Путін каже, що готовий зустрітися, але на яких умовах? Йому належить продемонструвати, що він зацікавлений у тому, щоб не затягувати цю війну. Йому належить показати, що він відмовився від своїх амбіцій знищити Україну”, - наголосила очільниця Євросоюзу.

Нагадаємо, у своєму виступі в Мюнхені віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його більше непокоїть не Росія чи Китай, а загроза всередині — відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США.

Читайте також: