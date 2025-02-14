На Дніпрі відірвалася крижина з рибалками: що відомо

На Дніпрі в Черкаській області крига, на якій перебували п'ятеро рибалок, відкололася й почала дрейфувати течією.

Про це повідомила ДСНС.

"На Дніпрі у двох населених пунктах чоловіки опинилися у смертельній пастці: лід під ними відколовся і їх понесло течією. Надзвичайники вчасно прийшли на допомогу. Рибалки живі, здорові, госпіталізація не знадобилася.", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали українців не виходити на лід.

Нагадаємо, на Херсонщині під кригу провалилися діти.

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