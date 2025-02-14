Гераскевич здобув "золото" на етапі Кубка Європи зі скелетону

Для Владислава це друга в кар'єрі перемога на міжнародних змаганнях.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич завоював "золото" на етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллегаммері.

26-річний уродженець Києва тріумфував з результатом 1:43.91 хвилини.

На 0,26 секунди українець випередив срібного призера німця Фелікса Зейбеля і на 0,27 секунди австрійця Александера Шлінтнера, який виборов "бронзу".

Ще один українець Ярослав Лавренюк став 11-м, програвши переможцю 1,79 секунди.

Для Гераскевича це перша в кар'єрі медаль Кубка Європи. Дотепер його найкращим результатом була сьома позиція в лютому 2021 року.

Владислав показав найкращий результат у міжнародних гонках цього сезону. До цього він був четвертим на етапі Кубка світу у Вінтерберзі.

Для Гераскевича це друга в кар'єрі перемога на міжнародних змаганнях. Раніше український скелетоніст вигравав "золото" Кубка Північної Америки 2018 року.

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