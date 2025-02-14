Февраль покажет характер: синоптикиня шокировала прогноз погоды в Украине

Холодная погода продлится всю следующую неделю, а потепление ожидается только после 24 февраля.

В Украине ухудшится погода из-за мощного атмосферного фронта, который принесет снег, дождь и гололедицу.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, 15 февраля осадки покроют центральные, восточные и южные области, а на западе и севере они прекратятся.

На юге и юго-востоке снег будет переходить в дождь из-за временного потепления. Ожидаются сильные осадки, гололедица и ухудшение видимости на дорогах, что может усугубить ситуацию для водителей.

Кроме того, порывы северо-западного ветра усилятся.

С 15-16 февраля в Украине снова вернутся морозы. Ночью температура опустится до -10°C, а днем 16 февраля будет около -5°C.

В Киеве 15 февраля будет сухо, 16 февраля возможен небольшой снег.

Напомним, в субботу, 15 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень) – это ощутимые магнитные волнения, которые будут сохранять свою мощность и в воскресенье, 16 февраля.

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