Який манікюр у тренді в лютому: оригінальні варіанти

Щомісяця манікюрні тренди змінюються. Лютий не стане винятком. Цього місяця nail-індустрія пропонує безліч цікавих рішень, що поєднують класику та інновації.

Про лютневі тенденції розповіла nail-фахівчиня Амі Стрітс виданню Who What Wear.

Відтінки дикої природи

Природні кольори будуть актуальними у лютому. Кожен знайде щось для себе, адже ця палітра величезна, - в ід землистих коричневих, чорних та зелених до екзотичного яскраво-блакитного.

Тренди манікюру на лютий. Фото: Instagram. / Фото: Фото з відкритих джерел

Мінімалізм

Тренд "мильні нігті" набуде особливого значення у лютому. В його основі коротка довжина та базовий нюдовий лак. Такий манікюр виглядає доглянутим і є універсальним.

Тренди манікюру на лютий. / Фото: Freepik

Ніжно-рожеві нігті

Полунично-молочний манікюр дуже красиво виглядає на нігтях будь-якої довжини: коротких чи довгих. Цей майже нейтральний колір дуже стриманий, а тому ідеально доповнить будь-який образ.

Тренди манікюру. Фото з Мережі Іnstagram.

Мерехтіння

Прозорі та мерехтливі відтінки, які досягаються до допомогою втирки, це як і сміливий образ, так і більш витончений нейл-арт.

Ідеї для манікюру на лютий. Фото: Instagram.

Художній нейл-арт

Стилі омбре чи мармур не обов’язково мають бути надзвичайно сміливими і барвистими, а натхненні природними явищами. Цей стиль можна інтерпретувати в кольорах, які притаманні цьому місяцеві.

Мармурний манікюр. Фото: Instagram.

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