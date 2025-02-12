Який манікюр у тренді в лютому: оригінальні варіанти

Лютневий манікюр може бути надзвичайно різноманітним.
Щомісяця манікюрні тренди змінюються. Лютий не стане винятком. Цього місяця nail-індустрія пропонує безліч цікавих рішень, що поєднують класику та інновації.
Про лютневі тенденції розповіла nail-фахівчиня Амі Стрітс виданню Who What Wear.
Відтінки дикої природи
Природні кольори будуть актуальними у лютому. Кожен знайде щось для себе, адже ця палітра величезна, - від землистих коричневих, чорних та зелених до екзотичного яскраво-блакитного.
Мінімалізм
Тренд "мильні нігті" набуде особливого значення у лютому. В його основі коротка довжина та базовий нюдовий лак. Такий манікюр виглядає доглянутим і є універсальним.
Ніжно-рожеві нігті
Полунично-молочний манікюр дуже красиво виглядає на нігтях будь-якої довжини: коротких чи довгих. Цей майже нейтральний колір дуже стриманий, а тому ідеально доповнить будь-який образ.
Мерехтіння
Прозорі та мерехтливі відтінки, які досягаються до допомогою втирки, це як і сміливий образ, так і більш витончений нейл-арт.
Художній нейл-арт
Стилі омбре чи мармур не обов’язково мають бути надзвичайно сміливими і барвистими, а натхненні природними явищами. Цей стиль можна інтерпретувати в кольорах, які притаманні цьому місяцеві.
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