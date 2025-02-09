Манікюр на День святого Валентина: фото оригінальних ідей

Незабаром День закоханих. Це гарна нагода додати своїм нігтикам ніжності та жіночності. Крім того, тематичний манікюр зробить ваш образ більш святковим.

Трендовий манікюр на День Святого Валентина, у матеріалі ТСН.ua.

Щодо кольорової гами, то найкраще транслюють романтичний настрій червоний - колір кохання і пристрасті, рожевий - ніжності та романтики, білий - чистоти та щирості.

Френч - класика, яка не набридає, і яку можна стилізувати на будь-який смак. До свята Валентина, його можна урізноманітнити сердечками різних кольорів. Крім того, замість класичного білого - френч можна зробити червоним чи чорним, аби додати романтики.

Основа романтичного нейл-арту – пастель та мінімалізм. Також має місце однотонний або різнокольоровий манікюр. Це додасть нігтикам легкості, а загальному образу - невимушеності.

Якщо ж хочеться креативу на нігтиках, то можна вдатися до малюнків. Тут вам і милі котики, і ведмедики з сердечками, і герої улюблених мультфільмів - як от Міккі Маус, чи Багз Банні з Лолою.

Манікюр до Дня закоханих

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

Манікюр до Дня закоханих. Фото: Instagram.

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